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    У МОЗ розповіли, що дасть скасування патентів на вакцини від Covid-19

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    Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини - У МОЗ розповіли, що дасть скасування патентів на вакцини від Covid-19
    Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що скасування патентів на Covid-вакцини дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. В Україні вони є. Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів в інтерв'ю «Сегодня».

    «Зараз українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах», – зазначив заступник голови МОЗ.

    Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини.

    «Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели переговори з декількома посольствами й очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні», – підкреслив заступник міністра.

    Однак поки дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може.

    Нагадаємо, в МОЗ розповіли, чи встигнуть вакцинувати 50% населення до 24 серпня. Також стало відомо, що Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію.

    Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

    Теги: лікар вакцинація населення коронавірус Віктор Ляшко
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