У МОЗ розповіли, що дасть скасування патентів на вакцини від Covid-19

Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини

Дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що скасування патентів на Covid-вакцини дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. В Україні вони є. Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів в інтерв'ю «Сегодня».

«Зараз українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах», – зазначив заступник голови МОЗ.

Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини.

«Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели переговори з декількома посольствами й очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні», – підкреслив заступник міністра.

Однак поки дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, чи встигнуть вакцинувати 50% населення до 24 серпня. Також стало відомо, що Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію.

До слова, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пропонує, щоб люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», проходили вакцинацію від коронавірусу в окремі дні.

Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.