У МОЗ розповіли, що дасть скасування патентів на вакцини від Covid-19
Дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що скасування патентів на Covid-вакцини дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. В Україні вони є. Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів в інтерв'ю «Сегодня».
«Зараз українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах», – зазначив заступник голови МОЗ.
Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини.
«Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели переговори з декількома посольствами й очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні», – підкреслив заступник міністра.
Однак поки дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може.
Нагадаємо, в МОЗ розповіли, чи встигнуть вакцинувати 50% населення до 24 серпня. Також стало відомо, що Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію.
Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.