У МЗС підтвердили загибель українця під час шторму в Шрі-Ланці

Громадянина України змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле

Консул підтвердив загибель українця внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці. Про це повідомляє департаменту консульської служби у Twitter. «Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», - сказано у повідомленні. Консул підтверджує



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Громадянина України змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле

Консул підтвердив загибель українця внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці. Про це повідомляє департаменту консульської служби у Twitter.

«Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», - сказано у повідомленні.

Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 2 декабря 2017 г.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці загинув один українець.

Зазначалось, що українця під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.

Шрі-Ланка потерпає від потужного шторму, який спричинив масштабні повені. За інформацією, пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно в західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей.

Крім того, у службі надзвичайних ситуацій Індонезії повідомили, що на індонезійському острові Ява щонайменше 26 осіб стали жертвами повеней та зсувів, спричинених потужним циклоном із сильними зливами.





