У МЗС підтвердили загибель українця під час шторму в Шрі-Ланці
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Громадянина України змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле
Консул підтвердив загибель українця внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці. Про це повідомляє департаменту консульської служби у Twitter.
«Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», - сказано у повідомленні.
Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 2 декабря 2017 г.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці загинув один українець.
Зазначалось, що українця під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.
Шрі-Ланка потерпає від потужного шторму, який спричинив масштабні повені. За інформацією, пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно в західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей.
Крім того, у службі надзвичайних ситуацій Індонезії повідомили, що на індонезійському острові Ява щонайменше 26 осіб стали жертвами повеней та зсувів, спричинених потужним циклоном із сильними зливами.