  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У МЗС підтвердили загибель українця під час шторму в Шрі-Ланці

    Громадянина України змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле
    Консул підтвердив загибель українця внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці. Про це повідомляє департаменту консульської служби у Twitter. «Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», - сказано у повідомленні. Консул підтверджує
    • Сьогодні, 16:27
    • Розсилка

    Громадянина України змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле

    Консул підтвердив загибель українця внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці. Про це повідомляє департаменту консульської служби у Twitter.

    «Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи», - сказано у повідомленні.

    Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці загинув один українець.

    Зазначалось, що українця під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.

    Шрі-Ланка потерпає від потужного шторму,  який спричинив масштабні повені. За інформацією, пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно в західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей.

    Крім того, у службі надзвичайних ситуацій Індонезії повідомили, що на індонезійському острові Ява щонайменше 26 осіб стали жертвами повеней та зсувів, спричинених потужним циклоном із сильними зливами.


    Читайте також
    МЗС стихійні лиха відкрита вода Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ