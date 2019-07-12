У МЗС України закликали не політизувати тему Волинської трагедії



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Пам'ятник жертвам Волинської трагедії

У дипломатичному відомстві переконані, що правда про події Волинської трагедії повинна бути встановлена на основі достовірних архівних матеріалів

У Міністерство закордонних справ України в річницю Волинської трагедії засудило злочини проти мирного населення, наголосивши на неприпустимості маніпуляцій історією.

Відповідний коментар відомства опублікований у четвер, 11 липня.

«У ці дні ми згадуємо одну з найтрагічніших сторінок спільної українсько-польської історії. Переконані, що кожне життя є безцінним. Тому вшановуємо пам'ять усіх загиблих у результаті Волинської трагедії», - йдеться в заяві МЗС.

МЗС України рішуче засуджує злочини проти мирного населення - українців, поляків, євреїв, чехів та інших постраждалих, але водночас підкреслює, що не може погодитися «з односторонньою і політизованою оцінкою трагічних подій 1943-1944 років з боку польських політиків і дипломатів».

У дипломатичному відомстві переконані, що правда про події повинна бути встановлена на основі достовірних архівних матеріалів.

«Неприпустимі спроби маніпуляцій трагічною історією, однобокі трактування і використання її в політичних цілях», - вказали у МЗС і додали, що сподіваються на швидке відновлення діалогу між істориками та експертами щодо спірного історичного питання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на примирення з Польщею щодо історичних моментів.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни (1 вересня – ред.).