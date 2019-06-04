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    Дуда запросив Зеленського до Польщі 1 вересня

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    Дуда запросив Зеленського до Польщі 1 вересня

    Зеленський подякував Польщі за підтримку

    Президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни (1 вересня – ред.).

    Про це інформує у вівторок ввечері сайт Адміністрації українського президента за підсумками його зустрічі в Брюсселі з польським колегою.

    «Україна – наш добрий сусід, і ми збираємося розбудовувати наші відносини у взаємовигідний та в найкращий спосіб. Україна є великою країною зі значним потенціалом. Ми хочемо допомогти їй розвиватися», – заявив Дуда.

    Повідомляється, що Володимир Зеленський, у свою чергу, подякував Польщі за підтримку і спільне бачення ключових для Європи питань щодо зовнішньої політики та безпеки.

    «Ми маємо зберегти нашу єдність, щоб наш спільний голос було почуто і враховано у загальноєвропейському контексті. Ми маємо спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії», – сказав Зеленський.

    Напередодні Польське радіо повідомляло, що президент Польщі Анджей Дуда запросить президента України Володимира Зеленського на урочистості до Варшави, пов’язані з 80-ми роковинами початку Другої світової вій

    Анджей Дуда Україна президент
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