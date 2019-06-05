Зеленський заявив, що готовий на примирення з Польщею щодо історичних моментів

Зеленський зазначив, що Україна і Польща мають спільне розуміння загроз, які несе Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що налаштований на недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Я налаштований на сприйняття процесу примирення й недопущення домінування тематики складних моментів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства України та Польщі», – додав Президент.

Зеленський наголосив, що із вдячністю прийняв запрошення Президента Польщі здійснити візит до Варшави.

«Сподіваюсь і вірю, що ми спільними зусиллями творитимемо історію успіху щирих відносин дружби і партнерської взаємодії між Україною та Польщею. Я переконаний, що перелік наших спільних цілей, інтересів і проектів, які ми разом захищатимемо й реалізовуватимемо, зокрема на європейському рівні, тільки розширюватиметься. У цьому є покликання нашого стратегічного партнерства та спільного майбутнього», – підкреслив президент.

Глава держави також зазначив, що Україна та Польща поділяють бачення ключових для Європи питань щодо зовнішньої політики та безпеки.

«Ми маємо зберегти нашу єдність, щоб наш спільний голос було почуто і враховано у загальноєвропейському контексті. Ми маємо спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки консолідованій позиції вдалося залучити Євросоюз до більш активних дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС та Україні.

За словами глави держави, іншим важливим напрямом взаємодії України та Польщі на європейському рівні є питання енергетичної безпеки, збереження стратегічної ролі української ГТС та протидія «Північному потоку-2».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом у день відзначення річниці початку Другої Світової війни (1 вересня – ред.).