У Нацбанку роз’яснили, які операції з іноземною валютою сьогодні доступні

В НБУ закликали не створювати зайве навантаження на банки

В Національному банку України запевнили, що банківська система працює злагоджено. Національний банк, зі свого боку, підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю.

НБУ опублікував роз’яснення щодо доступних на сьогоднішній день операцій з іноземною валютою. Отже, громадянам:

купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).

продати іноземну валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$ (зафіксований на 24.02.2022).

зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн. на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).

продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.

за кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів

заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в рф та білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.

Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.

На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть приймати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.

В НБУ також закликали не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку себе та інкасаторів, які здійснюють підкріплення банкоматів та кас банків готівкою!

«Користуйтеся платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив», – йдеться у зверненні НБУ

Крім того, НБУ рекомендує використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг вашого банку, оскільки це – найбезпечніший спосіб.