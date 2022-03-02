  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі

    Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні - Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі
    Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні

    Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена

    Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні.

    Так, Національний банк України з 01 березня 2022 року заборонив:
    • зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;
    • приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).
    «Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України», – підкреслив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

    Нагадаємо, що Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.

    Раніше, «Главком» повідомляв про те, що Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна.

    Підтримати Українську Армію можна тут.

    Теги: Білорусь Росія банк війна фінанси НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі