Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі
Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена
Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні.Так, Національний банк України з 01 березня 2022 року заборонив:
- зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;
- приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).
Нагадаємо, що Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.
Раніше, «Главком» повідомляв про те, що Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна.
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