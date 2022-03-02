Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі

Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні

Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена

Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні.

зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;

приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).





Так, Національний банк України з 01 березня 2022 року заборонив «Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України», – підкреслив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Нагадаємо, що Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.

Раніше, «Главком» повідомляв про те, що Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна.

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