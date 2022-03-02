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    Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна

    Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей - Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна
    Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей

    Підтримуйте Україну, допомагайте українцям!

    Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.

    Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону. Міністерство соціальної політики використовуватиме зібрані кошти для забезпечення підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни.
    «Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час. На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку витрачатимуться для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією», – зазначив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

    Отримані на цей рахунок кошти спрямовуватимуться Міністерством соціальної політики на:

    • задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
    • забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
    • забезпечення населення товарами першої необхідності,
    • надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.
    Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027

    Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

    Національний банк за потреби оновлюватиме перелік реквізитів для надання благодійної допомоги, спрямованої на гуманітарні цілі.

    Для зарахування коштів у національній валюті:

    Банк: Національний банк України
    МФО 300001
    Рахунок № UA823000010000032302338301027
    код ЄДРПОУ 37567866
    Отримувач: Міністерство соціальної політики України

    Для зарахування коштів у іноземній валюті:

    UA823000010000032302338301027 в валютах USD, EUR,GBP

    Для зарахування коштів у EUR:

    BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
    BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
    IBAN DE05504000005040040066
    PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
    BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
    BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
    BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

    Для зарахування коштів у USD:

    BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
    BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
    BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
    ACCOUNT NUMBER: 400807238
    BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
    BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
    ABA 0210 0002 1
    BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
    PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

    Для зарахування коштів у GBP:

    BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
    SORT CODE: 60-92-42
    ACCOUNT NUMBER: 0080033041
    GB52CHAS60924280033041
    REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
    BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
    BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
    BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
    BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
    BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

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    Теги: Росія економіка війна гуманітарна допомога Україна НБУ
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    Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна