Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна
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Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону. Міністерство соціальної політики використовуватиме зібрані кошти для забезпечення підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни.
«Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час. На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку витрачатимуться для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією», – зазначив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Отримані на цей рахунок кошти спрямовуватимуться Міністерством соціальної політики на:
- задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
- забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
- забезпечення населення товарами першої необхідності,
- надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.
Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
Національний банк за потреби оновлюватиме перелік реквізитів для надання благодійної допомоги, спрямованої на гуманітарні цілі.
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 37567866
Отримувач: Міністерство соціальної політики України
Для зарахування коштів у іноземній валюті:
UA823000010000032302338301027 в валютах USD, EUR,GBP
Для зарахування коштів у EUR:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Для зарахування коштів у USD:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Для зарахування коштів у GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
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