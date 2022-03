Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Путіна

Підтримуйте Україну, допомагайте українцям!

Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.

Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону. Міністерство соціальної політики використовуватиме зібрані кошти для забезпечення підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни.«Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час. На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку витрачатимуться для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією», – зазначив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Отримані на цей рахунок кошти спрямовуватимуться Міністерством соціальної політики на:

задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;

забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;

забезпечення населення товарами першої необхідності,

надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027

Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Національний банк за потреби оновлюватиме перелік реквізитів для надання благодійної допомоги, спрямованої на гуманітарні цілі.

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України

Для зарахування коштів у іноземній валюті:

UA823000010000032302338301027 в валютах USD, EUR,GBP

Для зарахування коштів у EUR:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

Підтримати Українську Армію можна тут.