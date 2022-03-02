«Ковідну» тисячу можна витрачати як завгодно
За гроші з «єПідтримки» можна купувати будь-які товари
«Ковідну» тисячу повністю вакцинованим громадянам України можна витрачати на будь-які продукти чи товари, де приймають розрахунок карткою. Про це повідомили у «Дії».
Зазначається, що програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Зауважується, що в нинішні часи кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.
«Відсьогодні «єПідтримка» без обмежень! Кошти можна витратити всюди, де приймають розрахунок карткою», – сказано в повідомленні.
Крім того, ці кошти можна відправити на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.