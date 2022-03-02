«Ковідну» тисячу можна витрачати як завгодно

Тисячу за вакцинацію можна відправити на допомогу ЗСУ

За гроші з «єПідтримки» можна купувати будь-які товари

«Ковідну» тисячу повністю вакцинованим громадянам України можна витрачати на будь-які продукти чи товари, де приймають розрахунок карткою. Про це повідомили у «Дії».

Зазначається, що програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Зауважується, що в нинішні часи кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.

«Відсьогодні «єПідтримка» без обмежень! Кошти можна витратити всюди, де приймають розрахунок карткою», – сказано в повідомленні.

Крім того, ці кошти можна відправити на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Реквізити офіційного спеціального рахунка: UA843000010000000047330992708

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