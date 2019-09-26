У Нацраді пояснили, як працюватиме канал «112 Україна» після позбавлення ліцензії



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В інтернеті, в кабельних мережах та у супутнику канал «112 Україна» продовжить мовити без змін

Позбавлення ліцензії телеканалу «112 Україна» стосується лише його цифрового мовлення, трансляції в інтернеті та у кабельних мережах залишаться незмінними.

Про це «РБК-Україна» заявили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

«У цифрі не буде мовлення тільки тих регіональних компаній, ліцензії яких сьогодні (26 вересня) розглядали. Нацрада надсилає лист провайдеру. Коли він його отримає, він його (сигнал) і вимкне. Вимикає сигнал провайдер, це не через півроку, це в найближчий час», — заявили у відомстві.

Йдеться про компанії ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «Партнер ТВ».

Згідно з держреєстром суб’єктів інформаційної діяльності, ці компанії розповсюджують сигнал «112 Україна» на Київ, Харків. Дніпро, Львів, Чернігів, Вінницю, Кривий Ріг, Полтаву, Херсон, Суми, Ужгород, Луцьк, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельницький, Мукачево та прилеглі райони.

Також цифрове мовлення телеканалу за рішенням Нацради припинять в містах Донецької та Луганської областей, зокрема в Маріуполі, Краматорську, Костянтинівці.

У Нацраді уточнили, що в інтернеті, в кабельних мережах та у супутнику канал продовжить мовити без змін.

Нагадаємо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна». Попри рішення Нацради, телеканал заявив, що буде продовжувати роботу. Також телеканал назвав дії Нацради «незаконними», а саму Нацраду — «нелегітимним органом влади».

Як повідомлялося, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.