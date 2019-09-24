РНБО не буде вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne



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Раді безпеки і оборони не бачать підстав для введення санкцій

Рада національної безпеки і оборони заявляє, що підстав для введення санкцій проти телеканалів NewsOne і «112 Україна» не виявлено.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.

Наголошується, що постанова Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року з ініціативою ввести санкції проти телеканалів була розглянута на РНБО 19 березня поточного року.

У зв'язку з тим, що українське законодавство дозволяє вводити санкції проти юридичних осіб-резидентів виключно у разі їх причетності до терористичної діяльності, то РНБО доручила Службі безпеки України провести відповідну перевірку зазначених у постанові компаній (ТОВ «Новини 24 години», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Новий формат ТВ» та ТОВ «Аріадна ТВ»).

Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.

4 жовтня 2018 року Рада внесла на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалам NewsOne і «112 Україна».

Парламент просив РНБО ввести відносно телеканалів такі санкції, як блокування активів, анулювання ліцензій, заборона використання радіочастотного ресурсу України, а також запобігання виведення капіталів за кордон.