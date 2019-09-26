Нацрада не продовжила ліцензію телеканалу «112 Україна»



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Рішення про призупинення дії ліцензії телеканала «112 Україна» було прийняте сьогоднішньому засіданні

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна».

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Нацради.

Нагадаємо, минулого тижня Шостий апеляційний суд дозволив Нацраді прийняти рішення по ліцензії «112 Україна». Таким чином, попереднє судове рішення, яким заборонялося приймати рішення за ліцензії, було скасовано.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буде здійснювати моніторинг фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України», показ якого анонсований телеканалом «112 Україна». За даними ЗМІ, канал «112 Україна» планував показати пропагандистський фільм про «громадянський конфлікт» на Донбасі, але через скандал зняв його з покказу.

Крім цього, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевіряла компанії ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір» і ТОВ «Лідер ТВ», що ведуть мовлення в цифровому мультиплексі МХ-5 з логотипом «112 Україна».

Як повідомлялося, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.