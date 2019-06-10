У НАТО відреагували на кризу в Молдові



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Альянс закликав сторони політичного конфлікту в республіці до стриманості і діалогу

НАТО стурбоване політичною кризою в Молдові і закликає політичні сторони до стриманості і врегулювання ситуації шляхом діалогу.

Про це написала у Twitter офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску.

«НАТО зі стурбованістю стежить за політичною кризою в Республіці Молдова. Ми закликаємо всі політичні сили країни проявляти спокій і стриманість та врегулювати свої розбіжності шляхом діалогу з повною повагою до верховенства права», - зазначила Лунгеску.

За її словами, «демократично обрані лідери Молдови повинні працювати спільно для подолання цієї кризи».

Вона також запевнила у незмінній підтримці Молдови з боку Альянсу в реформуванні її інститутів оборони і безпеки.

«НАТО і Молдова є близькими партнерами протягом більше 25 років. Ми, як і раніше, прихильники незалежності, суверенітету і територіальної цілісності республіки», - підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.



У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.