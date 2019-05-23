У НАТО закликали Росію звільнити Крим



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Альянс не визнає і не визнаватиме незаконну і нелегітимну анексію Криму

Глава Військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що Північноатлантичний альянс як і раніше не визнає російську приналежність Криму і закликає Росію покинути півострів і припинити надавати підтримку бойовикам на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

«Просто, щоб було зрозуміло — Альянс не визнає і не визнаватиме незаконну і нелегітимну анексію Криму, і ми продовжуємо закликати Росію залишити Крим і припинити надавати підтримку бойовикам на сході України», — заявив Піч в ході засідання глав генеральних штабів країн-членів НАТО в Брюсселі.

Він також зажадав від Москви «звільнити українських моряків і судна, захоплені в листопаді минулого року біля Азовського моря».

Нагадаємо, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс заявив, що НАТО буде і надалі надавати військову підтримку Україні.