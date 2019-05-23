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    У НАТО хочуть розширити військову підтримку України

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    У НАТО хочуть розширити військову підтримку України

    НАТО продовжить співпрацю у сфері навчання

    Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс заявив, що НАТО буде і надалі надавати військову підтримку Україні.

    Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету Альянсу, яка транслювалася на YouTube NATO News.

    Він зазначив, що співпраця з Києвом буде продовжуватися і набирати обертів для того, що Україна могла забезпечити захист своїх територій.

    «Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильну співпрацю у сфері навчання, яке у нас було в останні роки», - заявив Уолтерс.

    Нагадаємо, 3 травня новим головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі став генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс, який до цього був головнокомандувачем ВПС в Європі та Африці.

    Раніше повідомлялося, що посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшити видатки американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.

    США НАТО військові навчання Україна
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