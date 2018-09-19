У НАЗК попередили про шахрайські дзвінки декларантам від імені агенства



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Національному агентству стало відомо про факти дзвінків суб'єктам декларування від імені працівників апарату Нацагентства

Національне агентство з питань запобігання корупції просить повідомляти суб'єктів декларування про випадки дзвінків зі спробою з'ясувати деталі з електронних декларацій від імені Нацагентства.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті агентства.

«Звертаємо Вашу увагу, що спілкування посадових осіб Національного агентства з суб’єктами декларування відбувається виключно в межах повноважень, будь-які відомості запитуються в офіційній письмовій формі у суб’єкта декларування або відповідного органу. Спілкування з суб'єктами декларування здійснюється працівниками апарату Національного агентства виключно з офіційних телефонів або електронних адрес, зазначених на офіційному веб-сайті», - йдеться у повідомленні.

Також у НАЗК просять повідомляти про вказані випадки на: info@nazk.gov.ua

Як зазначається, Національному агентству стало відомо про факти дзвінків суб'єктам декларування від імені працівників апарату Нацагентства.

«Дзвінки здійснювалися з метою начебто уточнення інформації, що вказана в їх деклараціях, або щодо проведення Національним агентством перевірок декларацій суб'єктів», - розповіли в організації.

У НАЗК також звернули увагу, що факти використання персональних даних працівників апарату Національного агентства у протиправний спосіб документуються і «надаватимуться до правоохоронних органів з метою правової оцінки та вжиття відповідних заходів».

До слова, цього тижня НАЗК на своєму засіданні ухвалили рішення про внесення припису міському голові Харкова Геннадію Кернесу.