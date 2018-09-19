  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У НАЗК попередили про шахрайські дзвінки декларантам від імені агенства

    • Розсилка
    У НАЗК попередили про шахрайські дзвінки декларантам від імені агенства

    Національному агентству стало відомо про факти дзвінків суб'єктам декларування від імені працівників апарату Нацагентства

    Національне агентство з питань запобігання корупції просить повідомляти суб'єктів декларування про випадки дзвінків зі спробою з'ясувати деталі з електронних декларацій від імені Нацагентства.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті агентства.

    «Звертаємо Вашу увагу, що спілкування посадових осіб Національного агентства з суб’єктами декларування відбувається виключно в межах повноважень, будь-які відомості запитуються в офіційній письмовій формі у суб’єкта декларування або відповідного органу. Спілкування з суб'єктами декларування здійснюється працівниками апарату Національного агентства виключно з офіційних телефонів або електронних адрес, зазначених на офіційному веб-сайті», - йдеться у повідомленні.

    Також у НАЗК просять повідомляти про вказані випадки на: info@nazk.gov.ua

    Як зазначається, Національному агентству стало відомо про факти дзвінків суб'єктам декларування від імені працівників апарату Нацагентства.

    «Дзвінки здійснювалися з метою начебто уточнення інформації, що вказана в їх деклараціях, або щодо проведення Національним агентством перевірок декларацій суб'єктів», - розповіли в організації.

    У НАЗК також звернули увагу, що факти використання персональних даних працівників апарату Національного агентства у протиправний спосіб документуються і «надаватимуться до правоохоронних органів з метою правової оцінки та вжиття відповідних заходів».

    До слова, цього тижня НАЗК на своєму засіданні ухвалили рішення про внесення припису міському голові Харкова Геннадію Кернесу.

    Читайте також
    шахрайство декларація НАЗК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ