У небі над Хорватією вибухнув метеорит (відео)



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Болід згорів на висоті понад 30 кілометрів над поверхнею Землі та впав десь на півночі Хорваті

Вибух тривав кілька секунд, однак вибух було видно на більшості території Хорватії, а також в Італії

Жителі Хорватії у п’ятницю вранці почули гучний вибух та побачили яскравий спалах у небі – виявилось, над країною пролетів метеорит.

Про це повідомляє Хорватська астрономічна федерація.

«Цього ранку близько 10:30 – 10:31 над Хорватією вибухнув болід, метеорит великої яскравості», - стверджується у повідомленні. Згоряння зафіксувала камера відеореєстратора.

Після яскравого спалаху пролунав гучний звук, який було чути в Загребі близько 10:34. Вибух тривав кілька секунд, в деяких місцях у цей час тряслись вікна.

Вважається, що болід згорів на висоті понад 30 кілометрів над поверхнею Землі. Це явище було видно на більшості території Хорватії, а також в Італії. В італійському містечку Фано вдалось записати відео згоряння:

Припускають, що метеорит впав над північною Хорватією, однак для точного визначення місця необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.

Можливо, частини боліда впали на землю, але їхнє точне місце розташування не відоме.

Джерело: Європейська правда