У небі над Хорватією вибухнув метеорит (відео)
Вибух тривав кілька секунд, однак вибух було видно на більшості території Хорватії, а також в Італії
Жителі Хорватії у п’ятницю вранці почули гучний вибух та побачили яскравий спалах у небі – виявилось, над країною пролетів метеорит.
Про це повідомляє Хорватська астрономічна федерація.
«Цього ранку близько 10:30 – 10:31 над Хорватією вибухнув болід, метеорит великої яскравості», - стверджується у повідомленні. Згоряння зафіксувала камера відеореєстратора.
Після яскравого спалаху пролунав гучний звук, який було чути в Загребі близько 10:34. Вибух тривав кілька секунд, в деяких місцях у цей час тряслись вікна.
Вважається, що болід згорів на висоті понад 30 кілометрів над поверхнею Землі. Це явище було видно на більшості території Хорватії, а також в Італії. В італійському містечку Фано вдалось записати відео згоряння:
Припускають, що метеорит впав над північною Хорватією, однак для точного визначення місця необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.
Можливо, частини боліда впали на землю, але їхнє точне місце розташування не відоме.
Джерело: Європейська правда