SpaceX планує у 2021 році відправити туристів у космос



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Скільки коштуватиме квиток на корабель Crew Dragon не повідомляється

У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon

Американська компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.

Про це йдеться на сайті Space Adventures

Зазначається, що у першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon, але не зістиковуватимуться з МКС, а перебуватимуть у вільному польоті на орбіті планети.

Розпочати такі комерційні місії попередньо планують наприкінці 2021 — в середині 2022 року. Скільки коштуватиме квиток не повідомляється.

«Ця історична місія стане черговим кроком на шляху до того, щоби зробити космічні польоти можливими для людей, які мріють про це. Ми раді працювати з командою Space Adventures над цією місією», - заявила президент та головний операційний директор SpaceX Гвін Шотвелл.

Нагадаємо, у США 19 січня провели випробування моделі корабля Crew Dragon компанії Space X із трьома манекенами на борту – для перевірки системи екстреного порятунку астронавтів.

До слова, Ілон Маск зібрався відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.