Progresstechgroup робить все, щоб українські інженери не виїжджали з країни - Кульчицький



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У «Прогрестех» розповіли, як стимулюють українських інженерів не виїжджати з країни

Progresstechgroup робить все можливе, щоб вітчизняні вчені не їхали з країни, а працювали над розвитком технологій в Україні. Про це заявив голова ради директорів Progresstechgroup Володимир Кульчицький в ході зустрічі з ученими Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Сікорського, передає РБК-Україна.

«Ми постаралися зробити все, щоб в нашій країні працювала корпорація Boeing, щоб наші інженери знаходили собі роботу в Україні, щоб вони не їхали в Польщу та інші країни, а працювали тут, отримували гідну заробітну плату», - сказав Кульчицький.

За його словами, за підтримки «Прогрестех-Україна», на базі КПІ був відкритий спільний навчальний центр дуального навчання, в якому обладнані два спеціалізованих класи. Його відкриття, як і створення в Україні конструкторського центру Boeing імені Степана Тимошенко, сприяв віце-президент по інженерії Інженерно-конструкторського центру корпорації Boeing в штаті Вашингтон Тодд Зарфос, якому присвоїли звання почесного доктора НТУУ КПІ їм. В. Сікорського.

У свою чергу, ректор університету Михайло Згуровський зазначив, що компанія Boeing спільно з компанією «Прогресстех-Україна» є стратегічними партнерами КПІ. Завдяки цій співпраці, зокрема, були підготовлені сотні висококваліфікованих інженерів, створені і виведені в космос два університетських наносупутники.

Раніше інженери Progresstechgroup приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери.

Крім того, у компанії розповіли, що команда українських інженерів брала участь у проектуванні літаків нового сімейства Boeing.

До цього фахівці компанії реалізували ряд демонстраційних проектів по створенню затребуваних в області програмних продуктів та програм. Першим їхнім проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Нагадаємо, група компаній зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. До її складу входять український партнер Boeing «Прогрестех Україна», «Тукана Інжиніринг Україна».

Компанія бере участь у створенні літаків Гольфстрім на замовлення Spirit, а також Соирі Inc, розробляє програмне забезпечення в області моделювання матеріалів, яка працює за контрактами з різними організаціями США, від NASA до фармацевтичних компаній.