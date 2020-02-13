Діджиталізація в дії: міністр пропонує порахувати жителів окупованих територіях за допомогою супутника



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Дубілет наголосив, що схожий проєкт проводили в Афганістані

В уряді вивчають можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованому Донбасі і в анексованому Росією Криму. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі «Українського радіо».

Так, говорячи про можливість проведення перепису на тимчасово окупованих територій, він зазначив, що для визначення кількості населення можуть використовувати супутник.

«Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проектом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою», - сказав він, зазначивши, що наразі не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення на окупованих територіях.

Нагадаємо, Дубілет хоче зробити в Україні прописку за декларативним принципом.

Раніші Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР.

Раніше громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Згодом Дубілет розповів, звідки взявся коефіцієнт 0,88.