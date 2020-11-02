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    У Нідерландах скульптура китів врятувала потяг метро від падіння у воду

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    Причина виїзду потяга за межі бар'єра наразі невідома - У Нідерландах скульптура китів врятувала потяг метро від падіння у воду
    Причина виїзду потяга за межі бар'єра наразі невідома

    Машиніст потяга зміг самостійно вийти і був доставлений в лікарню, а пасажирів у постраждалому вагоні не було

    У нідерландському місті Спейкеніссе, що є частиною агломерації Роттердама, потяг метро виїхав за межі захисного бар’єра станції і зупинився на хвості скульптури кита. Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

    Зазначається, що арт-об’єкт, на якому завис вагон метро, називається «Хвости китів» і складається з двох хвостів, які виходять з води.

    «Машиніст потяга зміг самостійно вийти з метро і був доставлений в лікарню для перевірки. Пасажирів у постраждалому вагоні не було», – йдеться у повідомленні.

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    Очевидець розповів, що прокинувся від гучних звуків після півночі і побачив, що на хвості скульптури щось з’явилося.

    Вагон метро все ще перебуває на хвості кита. «Ми розглядаємо, як можна його закріпити таким чином, щоб він не впав», – сказав представник місцевої надзвичайної служби.

    Причина виїзду потяга за межі бар’єра наразі невідома.

    За даними транспортної компанії RET, машиніста поїзда допитують. Слідчі також переглядає зображення з камер спостереження, дані з чорного ящика метро і дані системи безпеки.

    RET повідомляє, що через аварію метро між містами Спейкеніссе і Хогвліт не працює.

    метро Нідерланди потяг пам'ятник
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