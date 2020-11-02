У Нідерландах скульптура китів врятувала потяг метро від падіння у воду

Машиніст потяга зміг самостійно вийти і був доставлений в лікарню, а пасажирів у постраждалому вагоні не було

У нідерландському місті Спейкеніссе, що є частиною агломерації Роттердама, потяг метро виїхав за межі захисного бар’єра станції і зупинився на хвості скульптури кита. Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Зазначається, що арт-об’єкт, на якому завис вагон метро, називається «Хвости китів» і складається з двох хвостів, які виходять з води.

«Машиніст потяга зміг самостійно вийти з метро і був доставлений в лікарню для перевірки. Пасажирів у постраждалому вагоні не було», – йдеться у повідомленні.

Очевидець розповів, що прокинувся від гучних звуків після півночі і побачив, що на хвості скульптури щось з’явилося.

Вагон метро все ще перебуває на хвості кита. «Ми розглядаємо, як можна його закріпити таким чином, щоб він не впав», – сказав представник місцевої надзвичайної служби.

Причина виїзду потяга за межі бар’єра наразі невідома.

За даними транспортної компанії RET, машиніста поїзда допитують. Слідчі також переглядає зображення з камер спостереження, дані з чорного ящика метро і дані системи безпеки.

RET повідомляє, що через аварію метро між містами Спейкеніссе і Хогвліт не працює.