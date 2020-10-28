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    Новини

    Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий

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    <p>Остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група.</p> - Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий

    Остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Попередня версія трагедії - у автобуса відмовили гальма

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса біля станції метро «Видубичі», в результаті якого загинула одна людина, двоє отримали тілесні ушкодження.

    «У столичну поліцію на спецлінію 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро «Видубичі» сталася ДТП з постраждалими ... За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки і зніс МАФ. У результаті чого травмувалися двоє людей і одна людина загинула на місці події», - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Зараз правоохоронці працюють на місці аварії і встановлюють обставини і причини ДТП. Попередня версія трагедії - у автобуса відмовили гальма. 

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    Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий
    Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий
    Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий
    Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий

    Подія зареєстрована належним чином, тривають першочергові слідчі дії, за результатами яких буде надана правова кваліфікація події.

    Нагадаємо, 14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту. В результаті ДТП сильно постраждали водій та працівниця кав'ярні. 

     

    трагедія ДТП Київ метро водій автомобіль
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