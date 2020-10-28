Нова трагедія у Києві: автобус в'їхав у натовп людей на зупинці, є загиблий



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Остаточну причину ДТП наразі з'ясовує слідчо-оперативна група.

Попередня версія трагедії - у автобуса відмовили гальма

Столичні правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса біля станції метро «Видубичі», в результаті якого загинула одна людина, двоє отримали тілесні ушкодження.

«У столичну поліцію на спецлінію 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро «Видубичі» сталася ДТП з постраждалими ... За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки і зніс МАФ. У результаті чого травмувалися двоє людей і одна людина загинула на місці події», - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зараз правоохоронці працюють на місці аварії і встановлюють обставини і причини ДТП. Попередня версія трагедії - у автобуса відмовили гальма.

Подія зареєстрована належним чином, тривають першочергові слідчі дії, за результатами яких буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, 14 серпня на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту. В результаті ДТП сильно постраждали водій та працівниця кав'ярні.