Інтернет 4G запрацював на 45 станціях київського метро



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Середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с

На станції «Теремки» 4G з’явиться до кінця грудня

28 жовтня мобільні оператори запустили інтернет 4G одразу ще на 23 підземних станціях київського метро та в тунелях між ними. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

«45 з 46 підземних станцій метро підключені! Залишилась остання — «Теремки», на якій 4G з’явиться до кінця грудня. Ця станція нова, її підключення потребує більше часу», — зазначив Федоров.

Він додав, що середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.

«Запуск 4G в метро — результат роботи мобільних операторів, технологічного партнера Huawei, міської влади, профільних державних органів», — підкреслив міністр.





Перша станція із 4G стала Академмістечко, де інтернет почав працювати ще в березні. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях.

Станом на кінець серпня мобільним інтернетом 4G вже можна було скористатися 22 станціях київського метро та в тунелях між ними.

Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.