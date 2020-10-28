Інтернет 4G запрацював на 45 станціях київського метро
На станції «Теремки» 4G з’явиться до кінця грудня
28 жовтня мобільні оператори запустили інтернет 4G одразу ще на 23 підземних станціях київського метро та в тунелях між ними. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
«45 з 46 підземних станцій метро підключені! Залишилась остання — «Теремки», на якій 4G з’явиться до кінця грудня. Ця станція нова, її підключення потребує більше часу», — зазначив Федоров.
Він додав, що середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.
«Запуск 4G в метро — результат роботи мобільних операторів, технологічного партнера Huawei, міської влади, профільних державних органів», — підкреслив міністр.
Перша станція із 4G стала Академмістечко, де інтернет почав працювати ще в березні. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях.
Станом на кінець серпня мобільним інтернетом 4G вже можна було скористатися 22 станціях київського метро та в тунелях між ними.
Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.