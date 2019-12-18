У Нікополі поліцейський вимагав хабар за не відкриття кримінальної справи



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Поліцейський вимагав 1,5 тисячі доларів за не відкриття кримінальної справи

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступнику начальника Дніпропетровського відділення поліції Нікополя Дніпропетровської області за вимагання хабара в розмірі 1,5 тисячі доларів.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що поліцейський у разі відмови від давання хабара погрожував дівчині відкриттям кримінальної справи за збут наркотиків.

«Поліцейський вилучив у 22-річної дівчини автомобіль, який вона нещодавно придбала. При поверненні транспортного засобу він вимагав 1500 доларів США. В іншому випадку поліцейський обіцяв залучити потерпілу до кримінальної відповідальності за збут наркотичних речовин», - повідомили в ДБР.

Поліцейському повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.