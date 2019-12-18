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    У НАБУ розповіли, куди діваються конфісковані у корупціонерів гроші

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    У НАБУ розповіли, куди діваються конфісковані у корупціонерів гроші

    Конфісковані кошти йдуть на оборону та безпеку держави

    Вкрадені внаслідок корупційних правопорушень кошти мають повернутися до бюджету держави. У який спосіб це відбувається, і чому конфіскація є одним із видів покарання - розповів детектив НАБУ, передає пресслужба Бюро.

    «У кримінальному процесі конфіскація майна є видом покарання й інструментом примусового стягнення незаконно одержаних коштів в дохід держави. Сьогодні у світовій практиці цей інститут активно розвивається, зокрема, шляхом створення спеціалізованих установ з розшуку та управліннями активів, одержаними від корупційних злочинів», - розповів детектив.

    За його словами, згідно законодавства України, кошти, конфісковані за вчинення корупційних злочинів, скеровуються до державного бюджету України та використовуються у спеціалізованому фонді на забезпечення обороноздатності та безпеки України.

    «Однак, іноді політики з ціллю піару приймають рішення про напрямки використання цих коштів у соціально чутливих сферах. Також, варто зауважити, що у будь-якій країні світу кошти, конфісковані від корупційних злочинів, використовуються радше, як приємний бонус, ніж гарантоване та стабільне джерело доходів», - сказав детектив.

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