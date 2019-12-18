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    З липня у Києві отримали покарання 5,6 тис. «героїв парковки»

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    Інспектори з паркування евакуюють на штрафмайданчики автомобілі порушників - З липня у Києві отримали покарання 5,6 тис. «героїв парковки»
    Інспектори з паркування евакуюють на штрафмайданчики автомобілі порушників

    Порушники правил паркування вже сплатили штрафів на 1,5 млн грн

    У Києві з 2 липня, коли на вулицях міста почали працювати інспектори з паркування, було винесено 5669постанов щодо порушників.

    Про це повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, сукупно штрафів виписано на суму 2,30781 млн грн.

    «З них оплачено: 1504620 грн. Відсоток оплати: 65%», - написав він.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

    Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

    Раніше радник київського міського голови Максим Бахматов повідомив, що у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн. 

    Як розповів Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 

    Працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

    Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 

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