З липня у Києві отримали покарання 5,6 тис. «героїв парковки»



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Інспектори з паркування евакуюють на штрафмайданчики автомобілі порушників

Порушники правил паркування вже сплатили штрафів на 1,5 млн грн

У Києві з 2 липня, коли на вулицях міста почали працювати інспектори з паркування, було винесено 5669постанов щодо порушників.

Про це повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сукупно штрафів виписано на суму 2,30781 млн грн.

«З них оплачено: 1504620 грн. Відсоток оплати: 65%», - написав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

Раніше радник київського міського голови Максим Бахматов повідомив, що у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.

Як розповів Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників.

Працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.

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