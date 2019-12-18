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    Поліція розшукує водія, який збив на смерть чоловіка у Бородянському районі

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    Поліція розшукує водія, який збив на смерть чоловіка у Бородянському районі

    62-річний чоловік загинув на місці ДТП

    У вівторок, 17 грудня, близько 18:50 на околиці села Озерщина в Бородянському районі Київщини сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Vito скоїв наїзд на пішохода.

    Потерпілим виявився 62-річний місцевий житель. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці ДТП працювали співробітники Слідчого управління поліції Київщини та криміналістичної лабораторії, слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції.

    За фактом дорожньої аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Наразі тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи водія та його місцезнаходження з метою затримання.

    Як повідомлялося, 15 грудня в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    У місті Боярка, що під Києвом, сталася Смертельна автотранспортна пригода. Водій автомобіля Mercedes С-220 на нерегульованому перехресті скоїв наїзд на пішохода і втікТіло потерпілого без ніг знайшли заховане на території гаражів.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль чоловік
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