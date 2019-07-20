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    У Німеччині літак упав на гіпермаркет: є загиблі

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    У Німеччині літак упав на гіпермаркет: є загиблі

    За даними поліції, загинули троє людей, які знаходилися в літаку

    Поблизу Карслуе, земля Баден-Вюртемберг, що на північному заході ФРН, малий літак врізався в гіпермаркет, у катастрофі загинули пасажири.

    Про це повідомляє Südwestrundfunk.

    «У Брухзалі троє людей загинули під час падіння легкого літака. Під час посадки літак врізався в стіну господарського магазину», - йдеться у повідомленні.

    За даними поліції, загинули троє людей, які знаходилися в літаку, в магазині ніхто не постраждав.

    Причина катастрофи з’ясовуються. Швидше за все, на борту сталася технічна проблема. Свідки повідомили, що літак хитався у повітрі, пілот спробував здійснити кілька заходів на посадку, перш ніж машина впала і врізалася в стіну магазину.

    Наразі слідчі вивчають відеозаписи. А також виясняють, кому належить літак, та хто був у кабіні.

    Раніше повідомлялося, що у Сербії розбився військовий вертолітAеrospatiale Gazelle Хо-42.  На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.

    Нагадаємо, 14 липня невеликий спортивний літак з дев’ятьма людьмина борту розбився на півночі Швеції. «Це парашутисти. Схоже на те, що щось сталося невдовзі після зльоту» - повідомили в рятувальній службі. Тіла загиблих були знайдені неподалік від літака – за словами очевидців, люди вистрибували з машини, що падала.

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