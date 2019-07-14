Дев’ять людей загинули в катастрофі літака у Швеції



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Невеликий спортивний літак з дев’ятьма людьми на борту розбився на півночі Швеції

Повідомляється, що тіла загиблих були знайдені неподалік від літака – люди вистрибували з машини, що падала.

Невеликий спортивний літак з дев’ятьма людьми на борту розбився на півночі Швеції.

Катастрофа сталася невдовзі після 14.00 у неділю в районі міста Умео. Обставини того, що сталося поки невідомі, однак, зазначається, що літак розбився невдовзі після зльоту.

За даними поліції, на борту літака перебували дев’ять людей.

«Це парашутисти. Схоже на те, що щось сталося невдовзі після зльоту» - повідомили в рятувальній службі.

Повідомляється, що тіла загиблих були знайдені неподалік від літака – за словами очевидців, люди вистрибували з машини, що падала.

На місці катастрофи працюють слідчі і рятувальники. Зусилля останніх спрямовані на те, щоб уникнути пожежі, адже літак мав повний бак палива. Частини літака також впали у річку, їх витягують з допомогою човнів.