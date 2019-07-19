У Сербії розбився військовий вертоліт



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Вертоліт виконував тренувальний політ і відпрацьовував приземлення

Два члени екіпажу вертольота не постраждали

У Сербії розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Сербії.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася 18 липня, в районі села Рутевац в громаді Алексинац. Вертоліт виконував тренувальний політ і відпрацьовував приземлення. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.

Нагадаємо, 14 липня спортивний літак, на борту якого знаходилися дев'ять осіб, розбився недалеко від шведського міста Умео в північній провінції Вестерботтен.

Раніше в районі Багамських островів в результаті катастрофи вертольота загинули сім осіб, серед яких мільярдер і вугільний магнат Кріс Клейн. Вертоліт прямував з одного з островів у Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Як повідомлялося, у Німеччині недалеко від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Філєва. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Філєва. Після падіння літак практично повністю згорів.