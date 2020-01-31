У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні немовлят морфіном
Жінку взяли під варту після того, як слідчі знайшли шприц з грудним молоком і слідами морфіну
У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні морфіном щонайменше п’яти недоношених дітей, немовлят вдалося врятувати.
Про це повідомляє AFP.
Жінку взяли під варту 29 січня після того, як слідчі знайшли шприц з грудним молоком і слідами морфіну в її шафці в лікарні Ульмського університету на півдні Німеччини.
За словами начальника поліції Ульма Бернхарда Вебера, у немовлят, які перебували в одній палаті, раптово виникли проблеми з диханням. Це сталося «майже в один і той же час» вранці 20 грудня.
Завдяки своєчасній реакції медперсоналу вдалося врятувати життя дітей, яким на той момент було від одного дня до п’яти тижнів.
У лікарні спочатку розглядали інфекційне захворювання, але після аналізу сечі цю версію виключили, оскільки, тести показали наявність слідів морфіну — хоча двом з потерпілих дітей не призначали сильних знеболюючих.
Прокурор міста Крістоф Лер заявив, що офіційні звинувачення ще не висунуто. Справу відкрито за фактом замаху на вбивство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
За його словами, слідство вважає, що жінка діяла умисно і «розуміла, що діти можуть померти». Своєю чергою, медсестра заперечує отруєння дітей.