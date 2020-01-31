У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні немовлят морфіном



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Слідство вважає, що медсестра діяла умисно і «розуміла, що діти можуть померти Фото: AFP

Жінку взяли під варту після того, як слідчі знайшли шприц з грудним молоком і слідами морфіну

У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні морфіном щонайменше п’яти недоношених дітей, немовлят вдалося врятувати.

Про це повідомляє AFP.

Жінку взяли під варту 29 січня після того, як слідчі знайшли шприц з грудним молоком і слідами морфіну в її шафці в лікарні Ульмського університету на півдні Німеччини.

За словами начальника поліції Ульма Бернхарда Вебера, у немовлят, які перебували в одній палаті, раптово виникли проблеми з диханням. Це сталося «майже в один і той же час» вранці 20 грудня.

Завдяки своєчасній реакції медперсоналу вдалося врятувати життя дітей, яким на той момент було від одного дня до п’яти тижнів.

У лікарні спочатку розглядали інфекційне захворювання, але після аналізу сечі цю версію виключили, оскільки, тести показали наявність слідів морфіну — хоча двом з потерпілих дітей не призначали сильних знеболюючих.

Прокурор міста Крістоф Лер заявив, що офіційні звинувачення ще не висунуто. Справу відкрито за фактом замаху на вбивство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За його словами, слідство вважає, що жінка діяла умисно і «розуміла, що діти можуть померти». Своєю чергою, медсестра заперечує отруєння дітей.