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    У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні немовлят морфіном

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    Слідство вважає, що медсестра діяла умисно і &laquo;розуміла, що діти можуть померти - У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні немовлят морфіном
    Слідство вважає, що медсестра діяла умисно і «розуміла, що діти можуть померти
    Фото: AFP

    Жінку взяли під варту після того, як слідчі знайшли шприц з грудним молоком і слідами морфіну

    У Німеччині медсестру підозрюють в отруєнні морфіном щонайменше п’яти недоношених дітей, немовлят вдалося врятувати.

    Про це повідомляє AFP.

    Жінку взяли під варту 29 січня після того, як слідчі знайшли шприц з грудним молоком і слідами морфіну в її шафці в лікарні Ульмського університету на півдні Німеччини.

    За словами начальника поліції Ульма Бернхарда Вебера, у немовлят, які перебували в одній палаті, раптово виникли проблеми з диханням. Це сталося «майже в один і той же час» вранці 20 грудня.

    Завдяки своєчасній реакції медперсоналу вдалося врятувати життя дітей, яким на той момент було від одного дня до п’яти тижнів.

    У лікарні спочатку розглядали інфекційне захворювання, але після аналізу сечі цю версію виключили, оскільки, тести показали наявність слідів морфіну — хоча двом з потерпілих дітей не призначали сильних знеболюючих.

    Прокурор міста Крістоф Лер заявив, що офіційні звинувачення ще не висунуто. Справу відкрито за фактом замаху на вбивство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

    За його словами, слідство вважає, що жінка діяла умисно і «розуміла, що діти можуть померти». Своєю чергою, медсестра заперечує отруєння дітей.

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