Смертельний коронавірус зафіксовано у 18 країнах за межами Китаю



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Коронавірус зафіксовано у 18 країнах за межами Китаю

За межами Китаю зафіксовано 98 випадків захворювання новим вірусом

Захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, всього за межами Китаю було зафіксовано 98 випадки захворювання коронавірусом 2019nCoV.

«Зараз у 18 країнах за межами Китаю зареєстровано 98 випадків коронавіруса 2019nCoV, в тому числі 8 випадків передачі вірусу від людини людині в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В'єтнамі та Сполучених Штатах Америки», - заявив Гебреісус.

Гебреєсус розповів, що усі 170 смертельних випадків зафіксовано в Китаї, лише у чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США та В’єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — здебільшого це пов’язану з подорожуючими з Уханя.

Глава ВООЗ також повідомив, що станом на зараз у світі підтверджено 7834 випадків зараження новим коронавірусом, з яких 7736 — у Китаї.

Нагадаємо, Всесвітня організації охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 170 людей.

Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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