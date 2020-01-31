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    У Росії зарізали 16-річного актора кіножурналу «Єралаш»

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    У Росії зарізали 16-річного актора кіножурналу «Єралаш»

    Перехожі намагалися надати допомогу потерпілому, однак врятувати його не вдалося

    В Російській Федерації вбили 16-річного юнака, яким виявився один з акторів кіножурналу «Єралаш».

    Про це повідомляє «Комсомольская правда».

    Згідно з повідомленням, напередодні, 29 січня, в місті Волгоград під час бійки між двома молодими людьми, юнак Іван отримав ножове поранення, в результаті якого помер у лікарні.

    Як повідомляють, конфлікт розпочався з того, що підозрюваний зачепив підлітка плечем, проходячи повз. Той зробив зауваження і у відповідь ударив його в плече, після чого зав'язалася бійка, під час якої зловмисник дістав ніж та наніс підлітку удар в шию.

    Перехожі намагалися надати допомогу потерпілому, однак врятувати його не вдалося.

    Зазначається, що 20-річного підозрюваного у вбивстві невдовзі затримали в квартирі, де він намагався відіпрати сліди крові жертви, однак опору поліцейським не надав і визнав провину.

    Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство і висунув звинувачення жителю Волгограда. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    вбивство УДАР час
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