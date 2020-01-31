У Росії зарізали 16-річного актора кіножурналу «Єралаш»



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Перехожі намагалися надати допомогу потерпілому, однак врятувати його не вдалося

В Російській Федерації вбили 16-річного юнака, яким виявився один з акторів кіножурналу «Єралаш».

Про це повідомляє «Комсомольская правда».

Згідно з повідомленням, напередодні, 29 січня, в місті Волгоград під час бійки між двома молодими людьми, юнак Іван отримав ножове поранення, в результаті якого помер у лікарні.

Як повідомляють, конфлікт розпочався з того, що підозрюваний зачепив підлітка плечем, проходячи повз. Той зробив зауваження і у відповідь ударив його в плече, після чого зав'язалася бійка, під час якої зловмисник дістав ніж та наніс підлітку удар в шию.

Перехожі намагалися надати допомогу потерпілому, однак врятувати його не вдалося.

Зазначається, що 20-річного підозрюваного у вбивстві невдовзі затримали в квартирі, де він намагався відіпрати сліди крові жертви, однак опору поліцейським не надав і визнав провину.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство і висунув звинувачення жителю Волгограда. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.