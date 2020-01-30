У МОЗ розповіли, чи захистить маска від коронавірусу



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Передача нового коронавірусу між людьми відбувається лише повітряно-краплинним шляхом, маска не дає абсолютного захисту

Маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

Відповідні поради Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив у Facebook.

«Передача нового коронавірусу між людьми відбувається лише повітряно-краплинним шляхом, маска не дає абсолютного захисту, тому використовувати її слід із іншими засобами захисту, щоб не створювати помилкового відчуття безпеки», - повідомляють в ЦГЗ.

Водночас у разі використання маски як індивідуального захисту медики радять звертати увагу на те, що вона повинна покривати ніс і рот; повинна щільно прилягати, без відступів по краях; замінювати маску слід щойно вона стала вологою; не чіпати центральну частину маски руками; не використовувати маску повторно.

«Людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію», - наголосили в ЦГЗ.

Здоровим людям потрібно уникати великих скупчень, особливо у закритих приміщеннях. Усім медичним працівникам необхідно носити звичайну маску під час роботи із пацієнтами з підозрою, і використовувати респіратор рівня N95 і вище під час проведення маніпуляцій, таких як бронхоскопія тощо, зазначається в повідомленні.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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