У Німеччині в авіакатастрофі загинув російський бізнесмен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катастрофа легкомоторного літака в Німеччині сталась 31 березня Фото: blickpunkt-nienburg.de

За даними Bild, разом з Фильовим загинула його дружина

У Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені у комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого перебував власник авіакомпанії S7 Владислав Фільов. Про це повідомляє німецька поліція.

Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини. Після падіння літак практично повністю згорів.

За даними російських ЗМІ, на його борту знаходився власник авіакомпанії S7 Владислав Фильов. Також уточнюється, що легкомоторний літак Epic розбився в районі Франкфурта, а на його борту перебували пілот і два пасажири. За даними Bild, разом з Фильовим загинула його дружина. У той же час кількість осіб, які були в літаку, встановлюється.

На початку березня у Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот.

Напередодні у США здійснив екстрену посадку Boeing.

Крім того, раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.