У Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот

У п’ятницю, 1 березня, в Форт-Лодердейлі, на півдні Флориди, легкомоторний літак врізався у житловий хмарочос, у результаті аварії загинув пілот.

Як передає ABCNews, за даними Федерального управління цивільної авіації, літак Piper PA-25 був розрахований на одну людин.

Пілот, тіло якого ще не упізнано, був єдиною людиною на борту.

Повідомляється, що літак врізався в квартиру між 16 і 17 поверхами, а потім впав на територію басейну внизу.

Людей з будівлі евакуювали пожежники, про потерпілих не повідомляється.

За словами очевидця, аварія виглядала так, ніби літак «просто не впорався з керуванням і врізався прямо в будівлю».

#BREAKING Pilot killed in plane that crashed into #FortLauderdale condo building. Video shows tip of yellow debris sticking up from the pool deck. No other injuries known at this time @nbc6 pic.twitter.com/lFTzCBGwnw