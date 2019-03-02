У Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот
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Пілот, тіло якого ще не упізнано, був єдиною людиною на борту
У п’ятницю, 1 березня, в Форт-Лодердейлі, на півдні Флориди, легкомоторний літак врізався у житловий хмарочос, у результаті аварії загинув пілот.
Як передає ABCNews, за даними Федерального управління цивільної авіації, літак Piper PA-25 був розрахований на одну людин.
Пілот, тіло якого ще не упізнано, був єдиною людиною на борту.
Повідомляється, що літак врізався в квартиру між 16 і 17 поверхами, а потім впав на територію басейну внизу.
Людей з будівлі евакуювали пожежники, про потерпілих не повідомляється.
За словами очевидця, аварія виглядала так, ніби літак «просто не впорався з керуванням і врізався прямо в будівлю».
#BREAKING Pilot killed in plane that crashed into #FortLauderdale condo building. Video shows tip of yellow debris sticking up from the pool deck. No other injuries known at this time @nbc6 pic.twitter.com/lFTzCBGwnw— Marissa Bagg (@MarissaNBC6) 1 марта 2019 г.
Company that operates banner #plane that crashed in #FortLauderdale no stranger to airborne incidents @AnaCuervoT51 @Telemundo51 pic.twitter.com/AS6amUk7hn— JRodriguez (@JRodzMIA) 1 марта 2019 г.
Як повідомляє телеканал, повітряне судно вилетіло з аеропорту Норт-Перрі в Пемброк-Пайнс (на південному сході Флориди).
Причини аварії з’ясовуються.