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    У Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот

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    У Флориді легкомоторний літак врізався в хмарочос, загинув пілот

    Пілот, тіло якого ще не упізнано, був єдиною людиною на борту

    У п’ятницю, 1 березня, в Форт-Лодердейлі, на півдні Флориди, легкомоторний літак врізався у житловий хмарочос, у результаті аварії загинув пілот.

    Як передає ABCNews, за даними Федерального управління цивільної авіації, літак Piper PA-25 був розрахований на одну людин.

    Пілот, тіло якого ще не упізнано, був єдиною людиною на борту.

    Повідомляється, що літак врізався в квартиру між 16 і 17 поверхами, а потім впав на територію басейну внизу.

    Людей з будівлі евакуювали пожежники, про потерпілих не повідомляється.

    За словами очевидця, аварія виглядала так, ніби літак «просто не впорався з керуванням і врізався прямо в будівлю».

    Як повідомляє телеканал, повітряне судно вилетіло з аеропорту Норт-Перрі в Пемброк-Пайнс (на південному сході Флориди).

    Причини аварії з’ясовуються. 

    США літак аварія
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