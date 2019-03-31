У США здійснив екстрену посадку Boeing



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Boeing здійснив екстрену посадку у Вашингтоні

Літак здійснив екстрену посадку після появи на борту неприємного запаху

Літак Boeing 737 американської авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку у Вашингтоні після появи на борту неприємного запаху.

Про це повідомляє Fox News.

Лайнер вилетів з аеропорту Балтимор-Вашингтон і прямував до Сан-Франциско. Різкий запах з'явився в літаку майже відразу після зльоту. У зв'язку з цим було прийняте рішення посадити літак у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.

Біля трапа пасажирів зустрічали медики.

Госпіталізація була потрібна сімом постраждалим.

За словами одного з пасажирів, у салоні після зльоту стояв сильний запах палива. Причина того, що сталося, встановлюється.

Як вже відомо, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.