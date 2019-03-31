У США здійснив екстрену посадку Boeing
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Літак здійснив екстрену посадку після появи на борту неприємного запаху
Літак Boeing 737 американської авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку у Вашингтоні після появи на борту неприємного запаху.
Про це повідомляє Fox News.
Лайнер вилетів з аеропорту Балтимор-Вашингтон і прямував до Сан-Франциско. Різкий запах з'явився в літаку майже відразу після зльоту. У зв'язку з цим було прийняте рішення посадити літак у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.
Біля трапа пасажирів зустрічали медики.
Госпіталізація була потрібна сімом постраждалим.
За словами одного з пасажирів, у салоні після зльоту стояв сильний запах палива. Причина того, що сталося, встановлюється.
Як вже відомо, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.
Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.
Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.
Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.
Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.