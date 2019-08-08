У Німеччині відкрили безкоштовний університет для всіх



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У Німеччині відкрили онлайн-університет Фото: dpa

Курси можуть відвідувати всі, причому абсолютно безкоштовно

Цього літа в Німеччині з'явився університет, де всі без винятку і абсолютно безкоштовно можуть набратися знань у німецьких професорів, причому не залишаючи домашнього дивана.

У проекті Virtuelle Hochschule Bayern - Віртуальний університет Баварії - беруть участь три десятки баварських вишів. Серед них є володарі титулу «еліти», як Мюнхенський технічний університет і Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, і менш відомі ВНЗ, наприклад, університет Регенсбурга, вищі школи Аугсбурга, Кобурга, Інгольштадта, Кемптена. На спеціальній платформі в інтернеті професори цих вишів розміщують свої лекції і семінари - німецькою або англійською мовами.

Досі лекції та курси Віртуального університету Баварії були доступні тільки учням баварських вишів. Новий проект Open vhb відкритий для всіх, хто хоче підтягнути німецьку, удосконалювати свої знання в конкретній галузі, зорієнтуватися з вибором професії або просто розширити горизонти.

Проєкт існує з 2000 року, але тепер уже в трьох режимах. Віртуальні курси з розділу Classic безкоштовно можуть відвідувати студенти всіх університетів Баварії, що беруть участь у проєкті, і отримувати залікові одиниці (credit points). Розділ Smart пропонує програми змішаного, або гібридного навчання, тобто студент отримує знання і самостійно в режимі онлайн, і очно з викладачем.

І, нарешті, новий формат OPEN vhb - подібний на масові відкриті онлайн-курси. Тут немає вимог до абітурієнтів. І взагалі не обов'язково бути студентом, щоб їх відвідувати. Все абсолютно безкоштовно і доступно для кожного. Тут немає залікових одиниць, зате можна отримати свідоцтво про відвідування курсу - після проходження онлайн-тестів.

Зараз на платформі - близько п'яти десятків таких веб-курсів для всіх, але пропозиція розширюватиметься. Тематика охоплює найрізноманітніші галузі науки: від онлайн-маркетингу та фінансового менеджменту до мікробіології, генетики та ортопедії. Тут вчать, як убезпечити себе в соцмережах, зробити свій будинок розумним, говорити харизматично, справлятися зі стресом і управляти майбутнім. Знайшлося місце і таким модним явищам, як інтернет речей, промисловість 4.0 і навіть діджеїнг.

Деякі курси можуть бути особливо корисними для іноземців - тих, хто планує так чи інакше пов'язати своє життя з Німеччиною. «Німецька як друга іноземна», «Правопис: основні компетенції», «Навчання в Німеччині. Введення в німецьке академічне життя» - теж в програмі. Все - для самостійного освоєння: супровід тьютора цим форматом не передбачено.

Заняття проводяться німецькою або англійською мовою - це заздалегідь вказано. До кожного курсу додається коротка анотація з описом цілей, програми та цільової аудиторії. Є і конкретна інформація про викладачів. Якщо курс пасує, слід реєструватися. Для цього треба ввести мейл і пароль або зареєструватися через Facebook.

Віртуальний університет Баварії - перший масштабний проект за участю кількох десятків вищих шкіл. У сфері масових відкритих онлайн-курсів Німеччина поки що відстає від США. Німецькі платформи із застосуванням технологій електронного навчання та відкритим доступом можна порахувати на пальцях однієї руки.

Платформа Iversity існує з 2013 року, була задумана як аналог американської Coursera, але з недавніх пір значно звузила свою цільову аудиторію і тепер доступна тільки співробітникам компаній.

Opencourseworld - МООК-платформа для приватних користувачів з широким тематичним спектром. Кілька проектів у цій сфері ініціювали окремі виші. OnCampus - платформа Вищої технічної школи Любека. openHPI - веб-курси у сфері IT, які пропонує потсдамський Інститут імені Хассо Платтнера. Деякі виші, наприклад, Мюнхенський технічний університет, розміщують свої курси на американських MOOK-платформах. Є й окремі викладачі, які викладають свої лекції в YouTube.

Джерело: Українська служба DW