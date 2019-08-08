Німеччина не рекомендує своїм громадянам їхати на окупований Донбас та в Крим



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Міністерство закордонних справ Німеччини

МЗС Німеччини зазначає, що в зоні конфлікту фіксувалися напади та викрадення людей, зокрема іноземних журналістів і міжнародних спостерігачів

Громадянам Німеччини, які збираються в Україну, варто утриматися від поїздок у неконтрольовані урядом райони Донбасу, а також в окупований Крим.

Про це попереджає МЗС Німеччини.

У дипломатичному відомстві радять утриматися від поїздок в райони Донецької та Луганської областей, які не контролюються урядом України. Те саме стосується низки підконтрольних українській владі районів уздовж лінії протистояння.

Нагадується, що на сході України з весни 2014 року триває збройний конфлікт, частину території контролюють сепаратистські сили. Зони, які не контролюються українським урядом, підпадають під особливий режим доступу відповідно до законодавства України, тож там консульський захист німецьким громадянам не може бути наданий.

МЗС Німеччини зазначає, що в зоні конфлікту фіксувалися напади та викрадення людей, зокрема іноземних журналістів і міжнародних спостерігачів.

«Подорож на Кримський півострів дуже не рекомендується», - наголошують в МЗС. При цьому підкреслюється, що Крим «продовжує залишатися частиною України за міжнародним правом, але наразі підконтрольний Росії».

Отже, аби відвідати півострів, необхідний дозвіл компетентного українського органу, який видається лише за певних умов, але не для туристичних цілей, інформує МЗС, додаючи, що в'їзд до Криму через територію Росії є порушенням законодавства України. Консульський захист там також не може бути наданий.

Джерело: Укрінформ