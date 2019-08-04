Українська лохина завойовує європейський ринок



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Ягода з України потрапила до німецької міжнародної мережі супермаркетів

Українська лохина ТМ BigBlue з'явилася на полицях однієї з найбільш вимогливих і великих мереж супермаркетів в світі - Lidl.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник стартапу FreshBot Максим Кулик.

Експерт підкреслив, для того щоб українська лохина потрапила до німецької міжнародної мережі супермаркетів, присутньої в більшості країн Євросоюзу, знадобилося понад 8 місяців роботи.

Успіху вдалося досягти завдяки системному підходу, дотримання холодного ланцюжка поставок, правильному підбору сортів і відповідальності за якість продукції виробника лохини.

«Наступний крок - це наш бренд на полиці і вхід в органік-рух мережі Lidl», - зазначив Максим Кулик.

Пізніше на сторінці BigBlue в Facebook з'явилася інформація, що українська ягода поставляється в Естонію і Фінляндію.

«Скандинавський ринок і ринок Великої Британії - наша головна мета на 2019 рік. Місію виконано», - йдеться в повідомленні компанії.

Тепер продукція BigBlue представлена в Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Ірландії, Естонії, Фінляндії, Україні.

«Сім країн в перший рік збору ягід. Наступний рік буде потужнішим», - додали в компанії.

Торгову марку BigBlue organic blueberry farm зареєстрував сільськогосподарський виробничий кооператив «Ягідки» (Київської обл.), який обробляє 55 га органічної лохини.