У німецькому місті Герліц пропонують місяць жити безкоштовно



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Саксонський Герліц розташований в східній Німеччині, на кордоні з Польщею

Влада Герліца розраховує на приїзд людей, які працюють віддалено й не прагнуть до мегаполісів

Місто Герліц у німецькій Саксонії пропонує роботу й безкоштовне житло на місяць людям з інших міст і країн.

Так сюди сподіваються привабити нових активних жителів, пише 34travel.

«Саксонський Герліц розташований в східній Німеччині, на кордоні з Польщею. Зараз у місті проживає близько 54 тисяч осіб. Більшість з них – люди похилого віку. Щоб вдихнути в місто більше життя, місцева влада розробила програму, за якою людям з інших міст і країн пропонують безкоштовну квартиру на місяць. Такою стратегією вже користувалися американські Детройт і Талса», - йдеться в повідомленні.

У Герліці розраховують на приїзд людей, які працюють віддалено й не прагнуть до мегаполісів. Зараз у місті вільні сім тисяч квартир. Новим жителям запропонують три квартири й три місця роботи на вибір. Уже прийняли заявки від 150 осіб – з сім'ями й одинаків.