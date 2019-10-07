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    У німецькому місті Герліц пропонують місяць жити безкоштовно

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    Саксонський Герліц розташований в східній Німеччині, на кордоні з Польщею - У німецькому місті Герліц пропонують місяць жити безкоштовно
    Саксонський Герліц розташований в східній Німеччині, на кордоні з Польщею

    Влада Герліца розраховує на приїзд людей, які працюють віддалено й не прагнуть до мегаполісів

    Місто Герліц у німецькій Саксонії пропонує роботу й безкоштовне житло на місяць людям з інших міст і країн.

    Так сюди сподіваються привабити нових активних жителів, пише 34travel.

    «Саксонський Герліц розташований в східній Німеччині, на кордоні з Польщею. Зараз у місті проживає близько 54 тисяч осіб. Більшість з них – люди похилого віку. Щоб вдихнути в місто більше життя, місцева влада розробила програму, за якою людям з інших міст і країн пропонують безкоштовну квартиру на місяць. Такою стратегією вже користувалися американські Детройт і Талса», - йдеться в повідомленні.

    У Герліці розраховують на приїзд людей, які працюють віддалено й не прагнуть до мегаполісів. Зараз у місті вільні сім тисяч квартир. Новим жителям запропонують три квартири й три місця роботи на вибір. Уже прийняли заявки від 150 осіб – з сім'ями й одинаків.

    Бомбардування Другої світової війни не зачепили Герліц, й історична частина міста залишилася цілою. На його вулицях знімали фільми «Готель «Гранд Будапешт», «Читець» і «Безславні виродки». Щорічно до Герліца приїжджає 140 тисяч туристів, а деякі навіть називають його «новим Берліном».

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