У Вінниці квартири новоселів застрахували від несподіванок



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Ключі від квартир у другій секції нового муніципального будинку отримали 59 вінничан

Житловий комплекс по вулиці Петра Запорожця, 4 складається з двох 10-поверхових цегляних будинків на 183 квартири. Одна новобудова введена в експлуатацію торік, тепер розпочали заселяти другий будинок.

Ключі новоселам вручали у приміщенні міськради. Серед власників житла - переважно працівники бюджетної сфери, комунальних закладів міста. Майже всі вони люди молодого і середнього віку.

«Щоб ваші оселі були застраховані від різних несподіванок, даруємо вам від міської влади страхові поліси», - таку інформацію після слів вітання повідомив директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міськради Віталій Погосян.

За його словами, програма «Муніципальне житло» раніше поширювалася тільки на мешканців міста. Після створення міської ОТГ її учасниками можуть бути також жителі приміського селища Десна, що увійшло до складу об’єднаної громади. Тому змінено назву програми - «Муніципальне житло Вінницької об’єднаної територіальної громади».

Програма діє з 2009-го. Протягом цього часу введено в експлуатацію сім житлових будинків, в яких придбали житло на пільгових умовах майже 700 родин. Муніципальні квартири дешевші від інших пропонованих на ринку. Як пояснили у міськраді, застосовують низку механізмів на здешевлення квадратних метрів ще на етапі відведення землі, забудовник не платить за неї, запроваджено пільгове кредитування з частковою компенсацією банківських відсотків за кошти бюджету.

Джерело: Голос України