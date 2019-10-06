На «Октоберфест» встановили новий «п'яний» рекорд



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«Октоберфест – 2019»

За два тижні фестивалю поліція зупинила 774 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята у п'яному стані

У Німеччині закінчився щорічний пивний фестиваль «Октоберфест», на якому з'явився новий рекорд - кількість п'яних відвідувачів на електросамокатах.

За два тижні фестивалю поліція зупинила 774 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята у п'яному стані, з яких 414 пересувалися на електросамокатах.

Усього під час «Октоберфесту» цього року було випито 7,3 млн літрових кухлів пива, з'їдено 124 воли та 29 ягнят. За два тижні фестиваль відвідали 6,3 мільйона гостей.

На «Октоберфесті» втратили 780 посвідчень особи, 690 предметів одягу, 660 гаманців, 465 банківських карт, 420 смартфонів і мобільних телефонів, 300 ключів, 155 окулярів, 130 сумок і рюкзаків, 115 парасольок, 55 прикрас і вісім відеокамер, дитячу коляску, зубний протез і альбом живописних робіт Сальвадора Далі.

До слова, суд у Німеччині визнав похмілля хворобою.

Таке рішення суд ухвалив за кілька днів після початку щорічного фестивалю пива «Октоберфест» у Мюнхені.