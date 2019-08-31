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    У Норвегії розбився вертоліт: загинули чотири людини

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    У Норвегії розбився вертоліт: загинули чотири людини

    Вертоліт розбився на півночі Норвегії в місті Альта

    На півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули.

    Про це повідомляє норвезька рятувальна служба.

    За інформацією відомства, на борту вертольота знаходилися шість осіб. В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один зник безвісти.

    У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками.

    Постраждалий був госпіталізований.

    Нагадаємо, цього тижня у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни. 

    Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями

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