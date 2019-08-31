У Норвегії розбився вертоліт: загинули чотири людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вертоліт розбився на півночі Норвегії в місті Альта

На півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули.

Про це повідомляє норвезька рятувальна служба.

За інформацією відомства, на борту вертольота знаходилися шість осіб. В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один зник безвісти.

У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками.

Постраждалий був госпіталізований.

Нагадаємо, цього тижня у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни.

Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями.