У Норвегії розбився вертоліт: загинули чотири людини
Вертоліт розбився на півночі Норвегії в місті Альта
На півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули.
Про це повідомляє норвезька рятувальна служба.
За інформацією відомства, на борту вертольота знаходилися шість осіб. В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один зник безвісти.
У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками.
Постраждалий був госпіталізований.
Нагадаємо, цього тижня у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни.
Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями.