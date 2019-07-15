У Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями
Загиблий Ігор Нікітін та Володимир Путін
Вертоліт здійснив жорстку посадку, в результаті чого два пілоти загинули
У Московській області, під Солнєчногорськом, в результаті падіння вертольота Robinson загинув глава Об'єднаної федерації надлегкої авіації Росії Ігор Нікітін.
Про це у неділю ввечері повідомляє «Тасс».
Зазначається, що крім Нікітіна на борту була ще одна людина, вона теж загинула. Особа другого загиблого поки не встановлена.
Вертоліт здійснив жорстку посадку поблизу села Барське, в результаті обидва пілоти загинули. У підмосковному ГУ МНС підтвердили інформацію про жорстку посадку.
Джерело агентства уточнило, що вертоліт вилетів з аеродрому малої авіації Шевліно. Літальний апарат був приватним, у льотчиків був дозвіл на політ.
Зазначимо, що Нікітін навчав президента РФ Володимира Путіна перед його польотом на дельтаплані з журавлями-стерхами в 2012 році.