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    У світі

    У Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями

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    <p>Загиблий Ігор Нікітін та Володимир Путін</p> - У Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями

    Загиблий Ігор Нікітін та Володимир Путін

    Вертоліт здійснив жорстку посадку, в результаті чого два пілоти загинули

    У Московській області, під Солнєчногорськом, в результаті падіння вертольота Robinson загинув глава Об'єднаної федерації надлегкої авіації Росії Ігор Нікітін.

    Про це у неділю ввечері повідомляє «Тасс».

    Зазначається, що крім Нікітіна на борту була ще одна людина, вона теж загинула. Особа другого загиблого поки не встановлена.

    Вертоліт здійснив жорстку посадку поблизу села Барське, в результаті обидва пілоти загинули. У підмосковному ГУ МНС підтвердили інформацію про жорстку посадку.

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    Джерело агентства уточнило, що вертоліт вилетів з аеродрому малої авіації Шевліно. Літальний апарат був приватним, у льотчиків був дозвіл на політ.

    Зазначимо, що Нікітін навчав президента РФ Володимира Путіна перед його польотом на дельтаплані з журавлями-стерхами в 2012 році.

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