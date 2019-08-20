У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту



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Місце падіння вертольота Фото: twitter.com/Katselos

Загалом внаслідок падіння вертольота могли загинути три людини

У Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни. Про це повідомляють російські та грецькі ЗМІ.

Повідомляється, що вертоліт розбився на шляху з Галати в афінський аеропорт Елефтеріоса Венізелоса. Попередньою причиною є те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море.

Передбачається, що на борту був пілот і двоє пасажирів з Російської Федерації. За даними грецьких ЗМІ, це жінка і дитина.





Нагадаємо, сьогодні літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, що летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.

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