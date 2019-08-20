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    У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту

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    <span>Місце падіння вертольота&nbsp;</span> - У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту
    Місце падіння вертольота 
    Фото: twitter.com/Katselos

    Загалом внаслідок падіння вертольота могли загинути три людини

    У Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого були росіяни. Про це повідомляють російські та грецькі ЗМІ.

    Повідомляється, що вертоліт розбився на шляху з Галати в афінський аеропорт Елефтеріоса Венізелоса. Попередньою причиною є те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море.

    Передбачається, що на борту був пілот і двоє пасажирів з Російської Федерації. За даними грецьких ЗМІ, це жінка і дитина.


    Нагадаємо, сьогодні літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, що летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.

    Раніше у Підмосков’ї розбився пілот, який вчив Путіна літати з журавлями

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