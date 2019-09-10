У новій Раді зловили першого кнопкодава (відео)



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Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, але після перегляду відео, фактично, визнав, що порушив Конституцію

Депутат Ковальов тиснув кнопку на місці позафракційного мажоритарника з Донецької області Максима Єфімова

Громадський рух «Чесно» зафіксував перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9-го скликання.

Про це 10 вересня повідомляється на сайті руху «Чесно».

«Статтю 84 Конституції України порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Сталося це на ранковому засіданні ВРУ 10 вересня під час голосування за президентський законопроект про імпічмент», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що судячи з відео, Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова. Він це зробив під час голосування за проект закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) (№1012) за основу. У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував «за».

У коментарі Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, але після перегляду відео, фактично, визнав, що порушив Конституцію.

«Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, дуже жахливо... Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде самий-самий маленький гріх, тому що вже порушено більше... Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися, а кнопка...» - сказав Ковальов.

Водночас депутат Єфімов на запитання, чому Ковальов кнопкодавив за нього, почав віджартовуватись. «Магія була в тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку... Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене, будь ласка», - заявив нардеп.

До слова, Ковальова до ВР 9-го скликання обрали в окрузі №51 на Донеччині. Більша частина округу розташована на окупованій території, тож вибори там відбулися тільки на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району. 51-річний Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%), що є найменшою кількістю голосів, відданих за мажоритарника-переможця в історії українських виборів.

Нагадаємо, 10 вересня народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект №1012 про імпічмент.