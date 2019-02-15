У Парижі біля метро чоловіка облили кислотою



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Французька поліція розшукує нападника

Людина, яка розлила кислоту, втекла

Зранку 15 лютого в метро Парижа чоловіка облили кислотою. Про це повідомила паризька газета Le Parisien.

На чоловіка напали близько 7 ранку на станції Gare de Lyon. Він отримав серйозні опіки рук і обличчя, зазначила газета, додавши, що його стан важкий.

Рятувальники надали йому допомогу на місці, а потім перевезли до лікарні.

Людина, яка розлила кислоту, втекла. Речовину, яку використали під час нападу, забрали на експертизу.

Слід зазначити, що 9 лютого у Франції почалися нові акції «жовтих жилетів». Вони проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти політики французької влади і вимагали зниження цін на бензин та підвищення купівельної спроможності. Потім додався ряд інших вимог. За повідомленням влади, під час акцій протесту близько 2000 осіб отримали поранення. Також відомо про десятьох загиблих.

Також повідомлялося, що під час протестів одному з учасників акції відірвало руку.



