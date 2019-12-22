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    У світі

    У соборі Паризької Богоматері вперше за 200 років не буде різдвяної меси

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    У соборі Паризької Богоматері вперше за 200 років не буде різдвяної меси

    Різдвяна меса все ж відбудеться, проте у сусідньому соборі Сен-Жермен-л’Оссеруа

    Уперше за 200 років у соборі Паризької Богоматері, що у квітні постраждав від пожежі, не відбудеться традиційна різдвяна служба – святкову месу проведуть у сусідньому храмі.

    Про це повідомляє BBC.

    «У соборі Нотр-Дам у Парижі не відбудеться різдвяна служба вперше за більш ніж двісті років, оскільки у будівлі тривають ремонтні роботи після квітневої пожежі», – йдеться у повідомленні.

    За словами чиновників, різдвяна меса все ж відбудеться, проте у сусідньому соборі Сен-Жермен-л’Оссеруа.

    У Нотр-Дамі різдвяна служба не відбувалася лише під час французької революції.

    Як повідомлялося, 15 квітня на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

    Стало відомо, які туристичні об’єкти найбільше шукають у Google. Найпопулярнішими туристичними об’єктами у світі за кількістю запитів у Google виявилися Діснейленди у США та Франції. У топі опинилися три Діснейленди в каліфорнійському Анахаймі, Парижі і у місті Орландо у Флориді.

    пожежа Google Франція
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