У соборі Паризької Богоматері вперше за 200 років не буде різдвяної меси



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Різдвяна меса все ж відбудеться, проте у сусідньому соборі Сен-Жермен-л’Оссеруа

Уперше за 200 років у соборі Паризької Богоматері, що у квітні постраждав від пожежі, не відбудеться традиційна різдвяна служба – святкову месу проведуть у сусідньому храмі.

Про це повідомляє BBC.

«У соборі Нотр-Дам у Парижі не відбудеться різдвяна служба вперше за більш ніж двісті років, оскільки у будівлі тривають ремонтні роботи після квітневої пожежі», – йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, різдвяна меса все ж відбудеться, проте у сусідньому соборі Сен-Жермен-л’Оссеруа.

У Нотр-Дамі різдвяна служба не відбувалася лише під час французької революції.

Як повідомлялося, 15 квітня на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

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