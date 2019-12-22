Макрон відмовився від президентської пенсії



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Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від довічної пенсії глави держави у розпал протестів проти пенсійної реформи

Макрон також прийняв рішення в майбутньому не засідати в Конституційній раді Франції

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від довічної пенсії глави держави у розпал протестів проти пенсійної реформи.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Еммануель Макрон, якому минулої суботи виповнилося 42 роки, в розпал протестів проти пенсійної реформи у країні відмовився від своєї майбутньої пенсії глави держави.

«Він не отримуватиме цю пенсію, передбачену законом по завершенні свого мандата, оскільки вважає, що цей закон зі сфери зобов’язального права необхідно стандартизувати. І отже, він не застосує його до себе. Ми живемо в епоху, коли виборні особи мають служити прикладом», – заявило джерело в канцелярії президента.

У Франції президент є єдиним, хто користується таким спеціальним режимом винагороди. За законом 1955 року після складання повноважень колишні глави держав отримують довічну дотацію, еквівалентну зарплаті державного радника – 6220 євро на місяць.

За словами джерела, в цьому рішенні Макрона немає самореклами, а лише бажання бути послідовним, відмовившись від довічної пенсії, на яку він має право після завершення мандата у 2022 році. А послідовність потребує, щоб закон 1955 року надалі не застосовувався до жодного з майбутніх президентів.

Макрон також прийняв рішення в майбутньому не засідати в Конституційній раді Франції. Колишні президенти країни є довічними членами цієї ради з винагородою в 13,5 тис. євро на місяць.

Про це рішення стало відомо під час перебування Макрона у Кот-Д’івуарі та оголошено на 17-й день загальнонаціонального страйкового руху проти пенсійної реформи у Франції, ініційованої президентом.

Нагадаємо, у Парижі вже другий тиждень тривають масові протести щодо пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, яку 11 грудня офіційно представив уряд Франції.

Як повідомлялося, Французький президент Еммануель Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції. Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства.